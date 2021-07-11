شاهد احتفال ميسي ولاعبي الأرجنتين باللقب الغالي من قبل beIN SPORTS July 11, 2021 04:57 11:46 دقيقة هو حلم انتظره عشاق منتخب الأرجنتين لـ28 عاماً وانتظره ميسي تحديداً لـ3 نهائيات في كوبا أميركا...هذا ما يفسر الفرحة الجنونية للاعبي التانغو بعد الفوز باللقب على حساب البرازيل. المنتخب الأرجنتيني كوبا أميركا ليونيل ميسي -آخر الفيديوهات 11:46 دقيقة شاهد احتفال ميسي ولاعبي الأرجنتين باللقب الغالي 0:32 دقيقة ماركينيوس يشرح أسباب الخسارة 2:32 دقيقة دي ماريا: قاتلنا من أجل هذا الحلم 3:02 دقيقة ميسي أفضل لاعب في بطولة كوبا أميركا 2021 1:18 دقيقة فرحة هستيرية بعد تتويج الرجاء بلقب الكونفدرالية 4:25 دقيقة الرجاء بطلاً لكأس الكونفدرالية بعد مباراة عصيبة 0:47 دقيقة باخ يعترف بالأثر السلبي لغياب الجماهير 0:49 دقيقة كاين يتحدث عن مواجهته لبونوتشي وكيليني في النهائي 0:53 دقيقة ساوثغيت يسعى لكتابة تاريخ جديد للمنتخب الإنكليزي 0:46 دقيقة الملكة إليزابيث تتمنى حظاً سعيداً لإنكلترا