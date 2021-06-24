خوان كارلوس أرسي: "كنا ندرك بأن المباراة صعبة" من قبل beIN SPORTS June 25, 2021 01:37 1:13 دقيقة أكد لاعب منتخب بوليفيا خوان كارلوس أرسي بأن المواجهة أمام أوروغواي كانت صعبة عقب الهزيمة بهدفين دون مقابل. مقابلات المنتخب الأوروغواياني كوبا أميركا بوليفيا أوروغواي -آخر الفيديوهات 1:13 دقيقة خوان كارلوس أرسي: "كنا ندرك بأن المباراة صعبة" 1:44 دقيقة كافاني: "نسعى لتحسين الأداء" 4:27 دقيقة أوروغواي تكتفي بهدفين في شباك بوليفيا 3:46 دقيقة جدول مباريات يورو 2020 - التوقيت والقنوات الناقلة 2:13 دقيقة نشيد إيطاليا...حافز للاعبي "الأتزوري" 1:10 دقيقة فلسطين تبلغ نهائيات كأس العرب FIFA قطر 2021™ 2:17 دقيقة يورو 2020: دور المجموعات...بين النجاحات والإخفاقات 3:29 دقيقة أهداف اليوم الثالث عشر من بطولة أمم أوروبا 2020 0:46 دقيقة موراي يؤكد مشاركته في أولمبياد طوكيو 0:39 دقيقة دومينيك تيم يعلن انسحابه من بطولة ويمبلدون