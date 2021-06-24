جيانلوكا لابادولا: "كنا أفضل من الإكوادور في الشوط الثاني" من قبل beIN SPORTS June 24, 2021 02:19 0:52 دقيقة أكد المهاجم جيانلوكا لابادولا بأن المنتخب البيروفي كان أفضل من الإكوادور في الشوط الثاني بعد العودة المميزة لرفاقه وإنهاء المواجهة بالتعادل الإيجابي 2-2. مقابلات بيرو كوبا أميركا الإكوادور -آخر الفيديوهات 1:27 دقيقة شاهد هدف دياز الأسطوري في شباك البرازيل 0:52 دقيقة لابادولا: "كنا أفضل من الإكوادور في الشوط الثاني" 3:34 دقيقة تعادل مثير بين بيرو والإكوادور 4:28 دقيقة البرتغال وألمانيا ترافقان فرنسا إلى ثمن النهائي 1:05 دقيقة مواجهات ثمن نهائي "يورو 2020" 3:59 دقيقة رونالدو يتألق في ليلة أرقامه القياسية 1:24 دقيقة بنزيمة: "ألعب تحت الكثير من الضغوط" 4:31 دقيقة ألمانيا تنجو من فخ المجر وتصعد لثمن النهائي 0:30 دقيقة منتخب لبنان يتأهل إلى نهائيات كأس العرب 5:28 دقيقة إسبانيا تعبر باقتدار إلى ثمن نهائي "يورو 2020"