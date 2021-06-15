جوليو سيزار يشيد بحارس منتخب الأرجنتين من قبل beIN SPORTS June 15, 2021 02:59 1:39 دقيقة أشاد محلل قنوات beIN SPORTS، الحارس الدولي البرازيلي السابق جوليو سيزار، بأداء حارس المنتخب الأرجنتيني داميان إيميليانو مارتينيز، لاعب أستون فيلا الإنكليزي، مشيراً إلى بعض الأخطاء التي قام بها في مباراة منتخب التانغو أمام تشيلي. مقابلات جوليو سيزار المنتخب الأرجنتيني كوبا أميركا -آخر الفيديوهات 1:59 دقيقة شاهد كل ما فعله ميسي أمام تشيلي 1:39 دقيقة جوليو سيزار يشيد بحارس منتخب الأرجنتين 1:24 دقيقة سيزار: "جماعية الأرجنتين اختفت في الشوط الثاني" 1:09 دقيقة سكالوني: "استحقينا الفوز" 2:39 دقيقة برافو يتحدّث عن عدم صده لكرة ميسي 1:03 دقيقة مارتينيز: "نحن نتحسن من مباراة إلى أخرى" 0:52 دقيقة فيدال: "أنا بخير" 1:22 دقيقة ميسي: "كان علينا الاستحواذ أكثر على الكرة" 3:42 دقيقة أرجنتين ليونيل ميسي تتعثر بالتعادل أمام تشيلي 1:08 دقيقة بيدري: "لم يحالفنا الحظ"