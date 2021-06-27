وسجل أندريه كاريو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48.

ويحتل منتخب البرازيل صدارة المجموعة بـ10 نقاط فيما يأتي بيرو في مركز الوصافة بـ7 نقاط وكولومبيا ثالثة بـ4 نقاط والإكوادور في المركز الرابع (3 نقاط) وفنزويلا، التي غادرت البطولة، تتذيل المجموعة بنقطتين.

وبعد بداية كارثية في المسابقة القارية عقب الخسارة الكبيرة أمام البرازيل صفر-4، انتفض منتخب بيرو محققاً الفوز على كولومبيا 2-1 والتعادل مع الإكوادور والفوز في مباراة اليوم أمام فنزويلا ليحصد مركز الوصافة بجدارة واستحقاق.

ونجح منتخب بيرو في عامي 1939 و1975 من احراز اللقب القاري كما أنه كان وصيفاً في نسخة 2019 التي تحصل عليها المنتخب البرازيلي.

