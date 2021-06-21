وسجل كل من سيرجيو بينيا (17) والمدافع ياري مينا خطأ في مرماه (65) هدفي بيرو في المقابل دوّن ميغيل بورخا هدف كولومبيا الوحيد في الدقيقة 53 من ركلة جزاء.

وحقق بذلك منتخب بيرو فوزه الأول في البطولة بعد خسارته في المباراة الأولى أمام البرازيل صفر-4.

ويحتل المنتخب البرازيلي صدارة المجموعة بـ6 نقاط (مباراتين) وكولومبيا في مركز الوصافة بـ4 نقاط (3 مباريات) وبيرو في المركز الثالث بـ3 نقاط (مباراتين) وفنزويلا رابعة (نقطتين من 3 مباريات) والإكوادور تتذيل المجموعة بنقطة (مباراتين).

في الفترة الأولى من المواجهة، كانت سيطرة منتخب كولومبيا عقيمة إذ أن رفاق نجم يوفنتوس الإيطالي خوان كوادرادو لم يكونوا قادرين على فك معالم التنظيم التكتيكي المحكم لمنتخب بيرو الذي انتهج طريقة الضغط العالي لإرباك المنافس وخطف الأهداف وهذا ما تجسد في الشوط الأول بواسطة تصويبة قوية في الدقيقة 17 اصطدمت بالقائم وعادت أمام سيرجيو بينيا الذي وضعها في الشباك دون عناء.

ومع بداية الشوط الثاني، تحصل المهاجم ميغيل بورخا على ركلة جزاء نفذها بنفسه معدلاً الكفة لتعود المواجهة إلى نقطة البداية (53).

بعد أن أدرك منتخب "كافيتيروس" التعادل، تراجع الأداء وفسح المجال للـ" لوس إنكاس" للمسك بزمام المباراة فتغيرت النتيجة لرفاق أندريه كاريو في الدقيقة 65 بالنيران الصديقة بعد أن حول ياري مينا ركنية في شباك زميله الحارس دافيد أوسبينا (2-1).

واستحق منتخب بيرو، الذي خلط أوراق المجموعة، الفوز في هذه المواجهة نظراً للطريقة التي لعب بها وكان جاهزاً لمقارعة المنتخب الكولومبي الذي لم يظهر بالشكل المطلوب.

وسيكون المنتخب الكولومبي في مباراة قوية في الجولة القادمة أمام البرازيل فيما سيكون منتخب بيرو في نزال محتدم أمام الإكوادور.

وتوج المنتخب الكولومبي في مناسبة وحيدة بلقب كوبا أميركا وكان ذلك في عام 2001 عند فوزه في النهائي على المكسيك بهدف دون رد سجله إيفان كوردوبا.

في المقابل، نجح منتخب بيرو في عامي 1939 و1975 من احراز اللقب القاري كما أنه خاض نهائي نسخة 2019 التي تحصل عليها المنتخب البرازيلي.