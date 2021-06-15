برافو يتحدّث عن عدم صده لكرة ميسي من قبل beIN SPORTS June 15, 2021 02:33 2:39 دقيقة أكد حارس منتخب تشيلي، كلاوديو برافو، صعوبة التصدي لكرة ليونيل ميسي التي جاءت من كرة ثابتة افتتح منها المنتخب الأرجنتيني النتيجة في مباراة انتهت بالتعادل 1-1. كلاوديو برافو المنتخب الأرجنتيني كوبا أميركا ليونيل ميسي تشيلي -آخر الفيديوهات 1:59 دقيقة شاهد كل ما فعله ميسي أمام تشيلي 1:39 دقيقة جوليو سيزار يشيد بحارس منتخب الأرجنتين 1:24 دقيقة سيزار: "جماعية الأرجنتين اختفت في الشوط الثاني" 1:09 دقيقة سكالوني: "استحقينا الفوز" 2:39 دقيقة برافو يتحدّث عن عدم صده لكرة ميسي 1:03 دقيقة مارتينيز: "نحن نتحسن من مباراة إلى أخرى" 0:52 دقيقة فيدال: "أنا بخير" 1:22 دقيقة ميسي: "كان علينا الاستحواذ أكثر على الكرة" 3:42 دقيقة أرجنتين ليونيل ميسي تتعثر بالتعادل أمام تشيلي 1:08 دقيقة بيدري: "لم يحالفنا الحظ"