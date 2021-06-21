برافو: "حاولنا الخروج بنتيجة إيجابية" من قبل beIN SPORTS June 22, 2021 01:35 1:37 دقيقة تحدّث حارس منتخب تشيلي كلاوديو برافو عن مواجهة منتخب بلاده أمام أوروغواي مشيراً إلى أن "لاروخا" حاول الخروج بنتيجة إيجابية أمام منافس جيد. مقابلات كلاوديو برافو كوبا أميركا تشيلي -آخر الفيديوهات 1:37 دقيقة برافو: "حاولنا الخروج بنتيجة إيجابية" 1:07 دقيقة سواريز: "أنا هنا لمساعدة المنتخب" 3:22 دقيقة قمّة أوروغواي وتشيلي تنتهي بالتعادل 0:39 دقيقة بعثة المنتخب اللبناني تصل إلى الدوحة 1:42 دقيقة موريتانيا تتأهب لمواجهة اليمن في تصفيات كأس العرب 2:01 دقيقة دامسغارد: "ليلة مجنونة" 4:39 دقيقة الدنمارك تكتسح روسيا وتظفر ببطاقة ثمن النهائي! 3:07 دقيقة بلجيكا تحبط آمال فنلندا وتتأهل بالعلامة الكاملة 0:53 دقيقة تقارير - مانشستر سيتي يتقدّم بعرض لضم كاين 1:04 دقيقة فينالدوم: "أردنا التأهل ونحن في الصدارة"