وسجل كل من أليكس ساندرو (12) ونيمار (68) وإيفرتون ريبيرو (89) وريتشارليسون (93) رباعية راقصي السامبا.

ويحتل المنتخب البرازيلي، الذي سجل 7 أهداف في مباراتين، صدارة المجموعة بـ6 نقاط.



مباراة البرازيل وبيرو - التفاصيل والأحداث

البرازيل وبيرو | نهاية المباراة بفوز كبير للمنتخب البرازيلي برباعية نظيفة على بيرو.

دق 93: البرازيل وبيرو | ريتشارليسون يحبط تألق الحارس غاليسي ويسجل الهدف الرابع (4-صفر).

دق 89: البرازيل وبيرو | إيفرتون ريبيرو يتلقى كرة رائعة من ريتشارليسون وبسهولة يضعها في شباك بيرو (3-صفر)

دق 87: البرازيل وبيرو | غاليسي يواصل التألق ويقف سداً منيعاً أمام البديل، فيرمينيو.

دق 84: البرازيل وبيرو | نميار ينفذ كرة ثابتة مرت على مقربة من شباك غاليسي.

دق 79: البرازيل وبيرو | بطريقة غريبة، أليكس فاليرا أمام الشباك يصوب كرة قوية غادرت المستطيل الأخضر

دق 75: البرازيل وبيرو | تصويبة نيمار هذه المرة مرت بجانب المرمى البيروفي.

دق 73: البرازيل وبيرو | حارس منتخب بيرو، بيدرو غاليسي يمنع ريتشارليسون من تسجيل الهدف الثالث.

البرازيل وبيرو | رفع نيمار رصيده إلى 68 هدفاً دوليًا في 107 مباريات، بفارق 9 أهداف عن الرقم القياسي البرازيلي للملك بيليه بطل العالم ثلاث مرات.

دق 68: البرازيل وبيرو | نيمار يسجل الهدف الثاني لمنتتخب البرازيلي (2-صفر) من تصويبة دقيقة استقرت في شباك الحارس بيدرو غاليسي.

دق 63: البرازيل وبيرو | الحكم الأرجنتيني باتريسيو لوستاو يعودة للـ"VAR" ويقر بعدم وجود ركلة جزاء ويعتبر أن نيمار قد سقط بمفرده.

دق 61: البرازيل وبيرو | عرقلة نجم باريس سان جيرمان نيمار داخل المنطقة المحرمة والحكم يعلن عن ركلة جزاء.

البرازيل وبيرو | توّج منتخب بيرو في مناسبتين بلقب كوبا أميركا (1939 و1975).

البرازيل وبيرو | يملك منتخب البرازيل 9 ألقاب في كوبا أميركا كان آخرها في عام 2019.

دق 52: البرازيل وبيرو | دانيلو يتقدم من خط الدفاع ويصوب كرة قوية كادت أن تأتي بالجديد.

البرازيل وبيرو | عودة المباراة في شوطها الثاني

البرازيل وبيرو | نهاية الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون مقابل.

دق 45: البرازيل وبيرو | نيمار يرواغ ويمرر لصاحب الهدف الأول ساندرو الذي صوب دون تركيز فوق المرمى.

دق 39: البرازيل وبيرو | منتخب بيرو يهدد جدياً شباك الحارس إيدرسون.. كويفا يخترق وسط الميدان ويرسل كرة للاعب جيانلوكا لابادولا الذي رفع الكرة بحارس مانشستر سيتي ودانيلو الذي كان على خط المرمى وضعها في الركنية.

دق 37: البرازيل وبيرو | منتخب بيرو دون خطورة إلى حد الآن

دق 30: البرازيل وبيرو | أداء منتخب "لا بلانكيروخا" يشهد تحسناً نسبياً

دق 25: البرازيل وبيرو | تصويبة فابينيو، لاعب ليفربول، القوية مرت قريبة من الخشبات الثلاثة لمرمى بيرو

دق 20: البرازيل وبيرو | بعد تسجيل البرازيل للهدف الأول انخفض نسق المباراة

دق 12: البرازيل وبيرو | أليكس ساندرو، نجم يوفنتوس، يفتتح التسجيل لمنتخب راقصي السامبا (1-صفر).

دق 11: البرازيل وبيرو | أول تصويبة في المباراة... كرة فريد، لاعب مانشستر يونايتد، فوق العارضة

دق 10: البرازيل وبيرو | التعادل السلبي لا يزال يسيطر على المباراة

البرازيل وبيرو | المنتخب البرازيلي توّج بلقب "كوبا أميركا" في النسخة الماضية أمام منافس اليوم (بيرو) بفوزه عليه في النهائي 3-1.

دق 5: البرازيل وبيرو | منتخب السامبا استهل حملة الضغط على منتخب بيرو الذي سيحاول تحصين الدفاع وشن الهجمات المرتدة

دق 3: البرازيل وبيرو | البداية تشير إلى محاولة كل منتخب السيطرة على وسط الميدان

البرازيل وبيرو | بداية المباراة على أرضية ملعب نيلتون سانتوس الأولمبي في ريو دي جانيرو بإدارة الحكم الأرجنتيني باتريسيو لوستاو.

التشكيلة الأساسية |

البرازيل

Se liga na escalação da #SeleçãoBrasileira para o jogo de daqui a pouco, contra o Peru, pela CONMEBOL @CopaAmerica!



🇧🇷 x 🇵🇪 - 21h | #BRAxPER #VibraOContinente pic.twitter.com/crwOnMYCXy — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 17, 2021

بيرو