وتلعب البرازيل في نصف النهائي مع بيرو التي تخطت بدورها باراغواي.

وفاز نيمار بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

ولم يقدم المنتخبان العرض المنتظر منهما في الشوط الأول إذ غابت الفرص الخطرة من الجانبين.

وكانت أول كرة واضحة لتشيلي في الدقيقة 27، عندما راوغ فارغاس، كابتن السيليساو تياغو سيلفا، وسدد بقوة لكن إيدرسون تصدى للكرة.

في المقابل حاول دانيللو بكرة قوية لكنها علت العارضة 32.

وفي الدقائق الـ10 الأخيرة من الشوط الأول تكثفت الهجمات البرازيلية نسبياً، وأخطر فرص اللقاء حصل عليها مهاجم مانشستر سيتي غابرييل جيسوس عندما استغل تمريرة رائعة من نيمار وسدد لكن كلاوديو برافو كان في الموعد.

وفي المجمل خرجت تشيلي أفضل من منتخب تيتي في الشوط الأول.

في الثاني، سريعاً سجلت البرازيل هدف التقدم، بعد تبادل رائع للكرة بين فريد وكاسيميرو ونيمار، وبمساعدة من مدافع تشيلي وصلت للبديل لوكاس باكيتا الذي تابعها بنجاح في مرمى برافو 47.

لكن بعد الهدف تلقى جيسوس بطاقة حمراء بشكل مباشر بعد تدخله العنيف 48 على مينا.

وسجلت تشيلي التعادل عبر فارغاس لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وكاد نيمار أن يضيف الثاني حين انفرد ببرافو لكن الأخير أنقذ الموقف 67.

وأنقذت عارضة إيدرسون هدف محقق لتشيلي 70. ثم تصدى إيدرسون بقوة لتسديدة فارغاس 77.

لينتهي اللقاء بعبور ليس بالهين لأبناء السامبا.