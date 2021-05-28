خاميس رودريغيز يغيب عن كوبا أميركا بسبب الإصابة

وذكر الاتحاد الكولومبي في بيان: "في الأيام الماضية خضع لاعب الوسط لفحوص وأثبتت أنّه ليس في المستوى المطلوب للمنافسة لذا سيكون خارج تشكيلة المدرب رينالدو رويدا".



ولم يوضح البيان طبيعة الإصابة لكنه غاب عن عدة مباريات لفريقه الإنكليزي هذا الموسم بسبب إصابة في ربلة الساق.

وتنطلق كأس كوبا أميركا يوم 13 يونيو وكانت كولومبيا ستستضيف مباريات البطولة بالاشتراك مع الأرجنتين لكن الاحتجاجات المحلية دفعت اتحاد أميركا الجنوبية لاستبعادها من التنظيم.

ولم يصدر أي قرار حتى الآن بشأن 15 مباراة كان من المفترض أن تستضيفها كولومبيا بالبطولة.