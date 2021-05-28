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كوبا أميركا

خاميس رودريغيز يغيب عن كوبا أميركا بسبب الإصابة

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أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم اليوم الجمعة أنّ خاميس رودريغيز لاعب إيفرتون الإنكليزي سيغيب عن منتخب بلاده في كأس كوبا أميركا بجانب مباراتين بتصفيات كأس العالم في حزيران/يونيو بسبب الإصابة.

AFP

وذكر الاتحاد الكولومبي في بيان: "في الأيام الماضية خضع لاعب الوسط لفحوص وأثبتت أنّه ليس في المستوى المطلوب للمنافسة لذا سيكون خارج تشكيلة المدرب رينالدو رويدا".  

ولم يوضح البيان طبيعة الإصابة لكنه غاب عن عدة مباريات لفريقه الإنكليزي هذا الموسم بسبب إصابة في ربلة الساق.  

وتنطلق كأس كوبا أميركا يوم 13 يونيو وكانت كولومبيا ستستضيف مباريات البطولة بالاشتراك مع الأرجنتين لكن الاحتجاجات المحلية دفعت اتحاد أميركا الجنوبية لاستبعادها من التنظيم.  

ولم يصدر أي قرار حتى الآن بشأن 15 مباراة كان من المفترض أن تستضيفها كولومبيا بالبطولة.

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