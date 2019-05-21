وأعلن منتخب الأرجنتين من خلال صفحة الاتحاد الأرجنتيني عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الثلاثاء عن القائمة التي ستشارك في بطولة كوبا أميركا المقررة في البرازيل بدءاً من الرابع عشر من شهر حزيران/ يونيو القادم.

وضمّت قائمة منتخب الأرجنتين العديد من الوجوه الشابة بالإضافة لبعض عناصر الخبرة مثل نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي وآنخيل دي ماريا وأغويرو وديبالا وأوتاميندي.

وسيغيب ماورو إيكاردي عن المشاركة في كوبا أميركا التي والتي ستخوضها الأرجنتين ضمن المجموعة الثانية التي تضم كولومبيا والبارغواي وقطر.

وسيحاول منتخب الأرجنتين اقتناص لقب البطولة، إذ يعود آخر تتويج له إلى 1993.

وضمت القائمة:

حراسة المرمى: أندرادا، أرماني، ماركيسن

الدفاع: ميلتون كاسكو، بيزيلا، سارافيا، أوتاميندي، نيكولاس تاغليافيكو، أكونا، فويث.

خط الوسط: موري، دي باول، بيريرا، رودريغيز، جيوفاني لو سيلسو، بالاسيوس، باريدس.

خط الهجوم: آنخيل دي ماريا، سواريز، أغويرو، باولو ديبالا، لوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.