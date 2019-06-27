مشاهدة مباراة الأرجنتين فنزويلا بث مباشر

لا تفوتوا مشاهدة مباراة الأرجنتين فنزويلا ضمن الدور ربع النهائي من منافسات كوبا أميركا 2019.

وفرضت مباراة الأرجنتين فنزويلا نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لقيمة المواجهة ورهانها الكبير المتمثل في بلوغ الدور نصف النهائي.

وتأمل الأرجنتين بقيادة مدربها ليونيل سكالوني استعادة مذاق التتويج الذي غاب عنها منذ عام 1993 عندما توجت بالإكوادور، ولكن المهمة لن تكون سهلة أمام منافس فنزويلي عنيد بات يحسب له ألف حساب من قبل جميع كبار القارة.

وتتجه الأنظار كما هو معلوم إلى النجم الأول للفريق ليونيل ميسي الذي يحمل على عاتقه مسؤولية قيادة منتخب "التانغو" إلى لقبه الخامس عشر في المسابقة والأول لنجم برشلونة الإسباني في رصيده الدولي الذي لم يدشن حتى الآن بعد خسارة نهائي كأس العالم 2014 أمام ألمانيا وفقدان فرصتين متتاليتين للتويج بكوبا أميركا أمام تشيلي في نسختي 2015 و2016 حين حلّ وصيفاً في كلتيهما.

مباراة الأرجنتين وفنزويلا - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة الأرجنتين وفنزويلا مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS الجمعة في الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة وستنقل على قناتي MAX HD3 و MAX HD4.

مباراة الأرجنتين وفنزويلا يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع المنتخبين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



وستبث مباراة الأرجنتين وفنزويلا تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مواجهة الأرجنتين وفنزويلا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.