مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر اليوم

موعد مباراة البرازيل وبيرو



البث المباشر لمباراة البرازيل وبيرو اليوم الأحد 7 يوليو/تموز انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة البرازيل وبيرو ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX HD3 وbeIN SPORTS MAX HD4.

مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو في بث مباشر عبر الانترنت

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بث مباشر مباراة البرازيل وبيرو في نهائي كوبا أميركا 2019

دق 67 البرازيل - بيرو | المنتخب البيروفي يواصل الضغط على البرازيل

دق 51 البرازيل - بيرو | كوتينيو يحاول بكرة قوية

البرازيل - بيرو | عودة المباراة في شوطها الثاني

البرازيل - بيرو | نهاية الشوط الأول بتقدم البرازيل 2-1 على حساب البيرو

دق 48 البرازيل - بيرو | غابرييل جيسوس يضيف الهدف الثاني لمنتخب السامبا

دق 42 البرازيل - بيرو | غيريرو ينفذ ركلة جزاء بنجاح للبيرو ويعدل الكفة (1-1)، أول هدف يدخل شباك البرازيل في هذه البطولة.

دق 36 البرازيل - بيرو | رأسية فيرمينيو مرت فوق شباك بيرو

دق 24 البرازيل - بيرو | كوتينيو اقترب من زيارة شباك بيرو

دق 15 البرازيل - بيرو | إيفرتون يسجل الهدف الأول لمنتخب البرازيل

دق 2 البرازيل - بيرو | تصويبة كريستيان كويفا من كرة ثابتة كانت خطيرة على حصون السامبا

البرازيل - بيرو | بداية نهائي كوبا أميركا 2019 على ملعب ماراكانا الشهير

البرازيل - بيرو | حفل ختام مسابقة كوبا أميركا 2019

البرازيل - بيرو | تشكيلة المنتخب البرازيلي

البرازيل - بيرو | تشكيلة المنتخب البيروفي