اختتمت الأوروغواي مبارياتها في الدور الأول بأفضل طريقة ممكنة عقب الفوز على حاملة اللقب تشيلي بهدف دون رد اليوم الثلاثاء في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن بطولة كوبا أميركا 2019 المقامة في البرازيل.

واعتلت الأوروغواي صدارة المجموعة بسبع نقاط بفضل هدف كافاني نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والذي أتى في وقت متأخر (82) من المباراة المتكافئة.

وتوقف رصيد تشيلي عند ست نقاط في المركز الثاني لتلاقي كولومبيا متصدرة المجموعة الثانية في ربع النهائي فيما ستلعب الأوروغواي المتصدرة مع بيرو.



وانتهت المباراة الأخرى في ذات المجموعة بين اليابان والإكوادور بالتعادل 1-1 لتتأهل الباراغواي إلى ربع النهائي (ثاني أفضل فريق احتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن اليابان).

مباراة تشيلي وأوروغواي - التغطية الخاصة

(90+4) الحارس موسليرا يؤكد أنّه أحد أبرز نجوم اللقاء بتدخلاته المميزة حتى الوقت بدل الضائع.

هدف: 82 - كافاني يهدي بلاده التقدم بضربة رأس رائعة.

(69) فدائية كبيرة من خيمينيز الذي أبعد الكرة من أمام مرمى فريقه.

(60) أراسكيتا يتمركز مجدداً على حافة منطقة الجزاء ويسدد كرة خطيرة بين يدي موسليرا

(57) محاولة البديل ليتشنوفسكي تمر بجوار مرمى الأوروغواي.

(48) ضربة رأس من غودين بين يدي الحارس، وسانشيز يرد مباشرة بتسديدة قوية تعلو مرمى أوروغواي.

(43) كاسيرس اقترب كثيراً من التسجيل والحظ يعانده، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

- 10 دقائق على نهاية الشوط الأول والتكافؤ هو الوصف الأفضل للدقائق الفائتة.

- (22) سواريز كاد يباغت تشيلي لكن الحارس أرياس يحرمه من افتتاح التسجيل من خلال توقيته المميز بالخروج من مرماه.

(19) الأوروغواي تظهر من خلال تسديدة أراسكيتا من حافة منطقة الجزاء لكنه يخطئ المرمى.

(13) فارغاس يحاول المباغتة من ضربة رأس وموسليرا يتصدى.

(11) - أخطر فرص المباراة من تسديدة تشارليس وموسليرا في المكان المناسب.

(9) محاولة جديدة لصالح تشيلي من أوبازو هذه المرة وتسديدته تخطئ المرمى.

(7) أليكسيس سانشيز يحاول المباغتة بتسديدة من بعيد تعلو المرمى.

انطلاق مباراة تشيلي وأوروغواي.

تشيلي وأوروغواي: التشكيلتان الرسميتان