على ملعب "غوفرنور ماغالياييس" في بيلو هوريزونتي، قاد مهاجم أودينيزي الإيطالي داروين ماشيس منتخب بلاده فنزويلا إلى ربع النهائي بتسجيله ثنائية الفوز على بوليفيا 3-1.

وسجل لفنزويلا داروين ماشيس هدفين في الدقيقتين 2 و55 وجوزيف مارتينيز في الدقيقة 86، ولبوليفيا ليونيل خوستينيانو في الدقيقة 82.

وأمَّن ماشيس فوز فريقه بافتتاحه التسجيل في الدقيقة الثانية بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من رونالد هرنانديس، وإضافته الهدف الثاني في الدقيقة 55 بتسديدة رائعة من داخل المنطقة.

ونجحت بوليفيا في تقليص الفارق عبر ليونيل خوستينيانو في الدقيقة 82 بتسديدة زاحفة من خارج المنطقة، لكن مارتينيس أعاد الفارق لسابق عهده بتسجيله الهدف الثالث لفنزويلا بعد أربع دقائق بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة من يفيرسون سولتيدو.

وجمعت فنزويلا خمس نقاط لتحتل المركز الثاني خلف البرازيل التي تصدرت بفوزها العريض على البيرو 4-0 برصيد 7 نقاط.

وتلقت بوليفيا الخسارة الثالثة حيث بانت أضعف فرق كوبا أميركا 2019 على الإطلاق وتذيلت المجموعة التي احتلت فيها بيرو المركز الثالث برصيد 4 نقاط وعليها انتظار بقية النتائج لمعرفة مصيرها حيث يتأهل أفضل منتخبين في المركز الثالث إلى ربع النهائي.

مباراة فنزويلا وبوليفيا - أبرز الأحداث

د90+4 | نهاية المباراة بفوز عريض لفنزويلا ضمن لها العبور إلى ربع النهائي كوصيفة للمجموعة الاولى التي تصدرتها البرازيل بفوز عريض بخماسية على بيرو.

د86- فنزويلا 3-1 بوليفيا ا رد سريع على هدف بوليفيا برأسية رائعة للبديل جوزيف مارتينيز تمنح فنزويلا الهدف الثالث.

د82- فنزويلا 2-1 بوليفيا ا في ظل سهو الدفاع الفنزويلي وتراخيه، وصلت الكرة إلى ليونيل خوستينيانو الذي سدد من حافة منطقة الجزاء كرة أرضية سكنت شباك الحارس فارينيز.

د81- رأسية خطيرة لفنزويلا ترتطم في الأرض ومن ثم في العارضة ما حرمها التقدم بالثلاثة.

د74- فنزويلا تهدر فرصة الثالث إثر لعبة متقنة وصلت خلالها الكرة إلى سافارينو الذي سدد على الطائر كرة قوية تصدى لها الحارس لامبي باقتدار.

د64- فرصة خطيرة لبوليفيا لتقليص النتيجة عبر مارسيلو مورينو تصطدم بتألق حارس فنزويلا.

سيطرة فنزويلا تزيد على اللقاء مقابل تفكك واضح في الفريق البوليفي لا سيما خط دفاعه الذي يبدو مترهلاً عاجزاً عن إيقاف منافسيه.

د55- فنزويلا 2-0 بوليفيا ا داروين ماشيس مجدداً يصنع الحدث! النجم الفنزويلي يتقدم يساراً ومن ثم يتوغل نحو الميمنة مراوغاً ويسدد كرة هائلة عجز عنها حارس بوليفيا.

د48- تسديدة من كريستيان ارانو في محاولة بوليفية جديدة عطلها حارس المرمى فارينيز.

د46- انطلاق الشوط الثاني.

د45- نهاية الشوط الأول بتقدم فنزويلا بهدف نظيف.

د40- المدافع البوليفي ماجو يطلق تسديدة رهيبة من خارج منطقة الجزاء تصطدم في القائم في أخطر فرص الفريق الأخضر في المباراة.

د25- فنزويلا تسيطر على اللقاء وتفرض إيقاعها مع الحد من الاندفاعات البدنية، في ظل عجز بوليفيا عن القيام بمبادرات جدية.

البرازيل تتقدم بثنائية نظيفة في هذه الأثناء على بيرو بهدف رائع لفيرمينو. تابع التغطية امباشرة للقاء هنا!

في هذه الأثناء تتقدم البرازيل على بيرو بهدف كاسيميرو، ما يعني أن فنزويلا في المركز الثاني حتى اللحظات في هذه المجموعة وهو مركز يؤمن عبوراً مباشراً إلى ربع النهائي

دق 2: فنزويلا 1-0 بوليفيا ا بلا مقدمات داروين ماشيس يمنح فنزويلا التقدم في النتيجة مبكراً جداً برأسية مذهلة لا تصد ولا ترد.

د1- بداية المباراة

تشكيلة بوليفيا: لامبي، بيخارينو، جوزينيو، هاكوين، داني بيخارينو، سوسيدو، ليونيل خوستينيانو، ارانو، ليوناردو فاسا، مورينو.

تشكيلة فنزويلا: فارينيز، هيرنانديز، شانسيلور، ماغو، روزاليس، مورينو، سافارينو، خوانبي، رينكون، ماشيس، روندون.

تتابعون معنا هنا التغطية الحصرية لمباراة فنزويلا وبوليفيا لأهم أحداث اللقاء بالفيديو فور حصولها لحظة بلحظة.