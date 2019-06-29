وكان الوقت الأصلي للمواجهة الحماسية قد انتهى على نتيجة التعادل السلبي.

ونجح كل من أرتورو فيدال وإدواردو فارغاس وإيريك بولغار وشارلز أرانغيز وألكسيس سانشيز في تسجيل ركلات الترجيح لمصلحة تشيلي أما من جانب كولومبيا فقد توفّق خاميس رودريغيز وإدوين كاردونا وخوان كوادرادو وييري مينا فيما فشل ويليام تيسييو في التسجيل.

على ملعب "أرينا كورينثيانز" في مدينة ساو باولو ، أجادت تشيلي التعامل مع منافستها كولومبيا، التي كانت أحد أبرز المرشحين لنيل لقب كوبا أميركا 2019 لما قدّمه زملاء خاميس رودريغيز من عروض قوية في دور المجموعات.

وكان منتخب "لاروخا" الأخطر عموماً في أغلب أطوار الموقعة المثيرة التي شهدت إلغاء هدفين لتشيلي بعد الاستعانة بتقنية المساعدة بالفيديو "VAR".

وعلى الرغم من وصوله متأخراً لملعب المباراة بسبب اكتظاظ مروري في مدينة ساو باولو نتج عنه تأخير المواجهة بعشرين دقيقة فقد لاح المنتخب التشيلي جاهزاً وتمكّن من التفوّق على منافسه على المستوى البدني والتكتيكي.

يذكر أنّ تشيلي هي حاملة لقب آخر نسختين من مسابقة كوبا أميركا (2015 و2016).

وستواجه تشيلي في نصف النهائي الفائز من مواجهة أوروغواي وبيرو التي تقام مساء اليوم السبت.

تفاصيل المواجهة

ركلات الترجيح تبتسم لمصلحة تشيلي أمام كولومبيا (5-4).

نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ليتم الاحتكام لركلات الترجيح

لا جديد يذكر محاولات من الجهتين دون جدوى

الدقيقة 71: مرة أخرى هدف ملغى لتشيلي بعد الاستعانة بتقنية الفيديو "VAR"، هدف فيدال ألغي بسبب لمس الكرة باليد داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 53: فارغاس يهدّد مرمى كولومبيا من تسديدة قوية

الدقيقة 48: خاميس رودريغيز كاد يغالط حارس تشيلي أرياس من ركلة حرة مباشرة

انطلاق الشوط الثاني

انتهاء الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي بين كولومبيا وتشيلي

الدقيقة 40: فيدال يمرّ بجانب الهدف الافتتاحي في المباراة !

الدقيقة 35: فرصة جديدة لتشيلي لكن دون جدوى، تسديدة ماريبان الرأسية تمر فوق مرمى أوسبينا.

الاندفاع البدني سيّد الموقف والاحتكاكات البدنية القوية تطغى على مجريات بداية الشوط الأول

الدقيقة 16: هدف ملغى لتشيلي بعد الاستعانة بتقنية المساعدة بالفيديو "VAR"! (ألغي الهدف بداعي التسلّل).

الدقيقة 12: تشيلي تكشّر عن أنيابها ! أوسبينا ودفاع كولومبيا بالمرصاد لمحاولتي أرانغيز وفوينزاليدا

الدقيقة 5: أولى فرص المباراة لمصلحة كولومبيا، مارتينيز يسدّد بقوة ودفاع تشيلي يبعد الخطر ببراعة

الحكم الأرجنتيني نستور بيتانا يعطي إشارة انطلاق موقعة ملعب "أرينا كورينثيانز"

تشكيلة كولومبيا

تشكيلة تشيلي