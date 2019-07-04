وبفوزها على تشيلي، تأهلت بيرو إلى نهائي كوبا أميركا للمرة الأولى منذ العام 1975 وهي ستواجه البرازيل التي كانت اكتسحتها في الدور الأول بخمساية نظيفة.

سجل الأهداف كل من اديسون فلوريس (د21) ويوشيمار يوتون (د38) وخوسيه غيريرو (د91).

أبرز لقطات المباراة

نهاية مواجهة نصف النهائي بفوز بيرو على تشيلي بثلاثية نظيفة.

د 94 حارس بيرو بيدرو غاليزي يتوّج ليلته بإنقاذ فريقه من ركلة جزاء نفذها فارغاس على طريقة "بانينكا".

د 92- غيريرو يكسر مصيدة التسلسل ويصدم "لا روخا" بهدف ثالث!! من كان يتوقع!

د 82 - سيطرة كبيرة لتشيلي في الدقائق العشر الأخيرة وغاليزي يتصدى ببراعة مجدداً لكرة قوية على خط المرمى سددها أليكسيس سانشيز.

د 80- مدرب بيرو يدفع بجوسبمير بالون مكان كريسيتان كويفا.

د 76- الظهير ايسلا يصوّب بقوة على مرمى بيرو لكن المستديرة تمر قريبة جداً!

د 75- مرتدة مباغتة لتشيلي انطلق بها فارغاس بسرعة كبيرة نحو المرمى، لكن حارس بيرو غاليزي تصدى ببراعة حارماً تشيلي من هدف تقليص الفارق.

د 71- مدرب بيرو ريكاردو غاريتسا يدفع بأندي بولو مكان أندريه كاريللو.

د 60- صاحب الهدف الثاني يوتون يضيّع الهدف الثالث بغرابة أمام مرمى تشيلي! كاد أن يقتل المباراة!

د 51- العارضة تحرم تشيلي من هدف تقليص الفارق! ركلة حرة مباشرة إلى داخل منطقة الجزاء يرتقي لها ادواردو فارغاس لكن الكرة ترتد من العارضة.

أمام تشيلي حاملة اللقب 45 دقيقة من أجل العودة إلى أجواء اللقاء وقلب الطاولة على بيرو التي تقدم أداء مبهراً وتحاول الوصول إلى النهائي للمرة الأولى منذ العام 1975.

د 46- مدرب تشيلي رينالدو رويدا يستهل الشوط الثاني بتبديل واحد. انخيلو ساغال يدخل مكان خوسيه فوينزاليدا.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدّم مستحق لمنتخب بيرو!

د 38- خطأ فادح من حارس تشيلي يكلّف فريقه هدفاً ثانياً !! أرياس يترك مرماه ويحاول إبعاد الكرة من أمام كاريللو، لكن الأخير يتخطاه ويعكس كرة عرضية على حافة منطقة الجزاء يروضها يوشيمار يوتون بصدره قبل أن يرسلها إلى المرمى الخالي!

د 21- اديسون فلوريس يفتتح التسجيل لبيرو بتسديدة من قدمه اليسرى بعد متابعته لكرة رأسية من كاريللو داخل منطقة الجزاء !! هدف مستحق للمنتخب البيروفي الذي فرض سيطرته حتى هذه اللحظات.

د 7- منتخب تشيلي بدوره يهدر فرصة كبيرة لافتتاح التسجيل عندما عكس الظهير المخضرم جان بوسيجور الكرة لأرانغيز في مواجهة المرمى، لكن الأخير سدد برعونة بجانب المرمى !

د 2- بيرو كادت أن تفتتح التسجيل مبكراً جداً من لعبة جميلة بعد أن هيأ خوسيه غيريرو الكرة لكريستيان كويفا في وضعية جيدة للتسجيل، لكنها مرّت بجانب القائم الأيسر للحارس غابرييل أرياس!

انطلاق المباراة

تشكيلة تشيلي

1️⃣1️⃣ FORMACIÓN CONFIRMADA

💪 Estos guerreros buscarán meter a #LaRoja en una nueva final de Copa América

🇨🇱🇵🇪

.#VamosChile #CopaAmerica pic.twitter.com/vmVlc7y1ig — Selección Chilena (@LaRoja) July 3, 2019

تشكيلة بيرو