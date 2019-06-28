فراس بن أحمد

وافتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل في الدقيقة العاشرة ثم أضاف جيوفاني لو سيلسو الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وسيواجه منتخب الأرجنتين منتخب البرازيل، صاحب الأرض، في نصف النهائي يوم 2 يوليو/تموز على استاد بيلو هوريزونتي.



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التشكيلة الأساسية لمنتخب الأرجنتين

التشكيلة الأساسية لمنتخب فنزويلا