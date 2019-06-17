حققت أوروغواي بداية أكثر من رائعة بفوزها على الإكوادور 4-0 فجر الاثنين ضمن مباريات المجموعة الثالثة لمسابقة كوبا أميركا 2019 المقامة في البرازيل.

لم تجد أوروغواي الأكثر تتويجاً بهذه البطولة برصيد 15 لقباً، أي صعوبة في تخطي منافس متواضع، زاده سوءا حالة طرد مبكرة ومستحقة في الدقيقة 24 للاعب خوسيه كوينتيروس إثر تدخل عنيف بالمرفق على نيكولاس لوديرو.

سجل اهداف أوروغواي كل من نيكولاس لوديرو في الدقيقة 6 بعد فاصل فردي رائع، وادينسون كافاني في الدقيقة 33 ولويس سواريز في الدقيقة 44، والإكوادوري أرتورو مينا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 78.

والمفارقة أن كافاني دوّن أول هدف له في بطولات كوبا اميركا وجاء مميزاً عبر كرة خلفية مقصية داخل منطقة الجزاء. وكان بمقدور نجم باريس سان جيرمان التسجيل أكثر لولا تألق حارس الإكوادور ألكسندر دومينغيز.

ودخلت أوروغواي اللقاء بتركيز وجدية عاليتين فسيطرت منذ البداية وصنعت الفرص مبكراً أمام منافس ضعيف الحيلة، وكان أسلوبها متنوعا عبر الاختراق عبر الأجنحة أو الاستفادة من الكرات الثابتة لا سيما الركنيات التي أسهمت هدفين مميزين واستطاعت حسم المباراة من شوطها الاول.

وفي الشوط الثاني بدا واضحاً قرار تاباريز بتهدئة اللعب والاقتصاد بالمجهود وتجنب الالتحامات والإيقاعات السريعة، فكان شوطاً رتيباً خصوصاً ان الإكوادور بدورها سعت لتمرير الوقت دون التعرض لأهداف جديدة، نظراًُ لعجزها عن القيام بأي مبادرة هجومية، ورغم ذلك تعرضت لهدف بنيران صديقة.

ورغم صعوبة الحُكم على حقيقة مستوى لا سيليستي أمام منافس متواضع إلا أن رجال أوسكار تاباريز اعلنوا عن أنفسهم مرشحين للقب أو أقله قادمين من أجله نظراً للانسجام التكتيكي الواضح والدينامية والخبرة الكبيرة لدى عناصر ومدرب يعرفون بعضهم لسنوات وسنوات طوال.

وتلعب أوروغواي في الجولة القادمة مع اليابان يوم 21 يونيو ومن ثم تواجه تشيلي في 25 منه.

أما الإكوادور فتواجه تشيلي في 22 الحالي، ومن ثم اليابان في 25 الشهر. علماً ان تشيلي حاملة اللقب في آخر نسختين تلعب مع اليابان اليوم الاثنين.

الأوروغواي × الإكوادور | أبرز الأحداث

د90+4 - نهاية المباراة بفوز اوروغواي برباعية نظيفة مستحقة أعلنت ولادة مرشح جدي للقب كوبا اميركا 2019.

د78- الأوروغواي 4-0 الإكوادور | كرة عرضية من كافاني وصلت إلى البديل غاستون بيريرو الذي عكسها برأسه لتجد المدافع الإكوادوري ارتورو مينا الذي وضعها بالخطأ في شباك فريقه. وقد احتاج الحكم لتقنية الفيديو لتأكيد صحة الهدف وإزالة أي شبهة تسلسل محتملة.

د75- انخفاض ملحوظ في الأداء حيث باتت وتيرة المباراة هادئة جداً دون أي فرصة او محاولة تذكر في إطار سياسة تقنين المجهود.

د75- خروج لوديرو صاحب الهدف الأول ودخول توريرا مكانه.

د60- المباراة تسير بوتيرة بطيئة بعدما اقتنع الطرفان بواقع الامور، الإكوادور عاجزة عن فعل شيء، فيما اوروغواي تكمل اللقاء من مبدأ السلامة البدنية لبقية المباريات.

د46- انطلاق الشوط الثاني بين المنتخبين

خلاصة الشوط: أوروغواي كانت كل شيء في اللقاء ونوّعت بأسلوبها مستفيدة من الأطراف والكرات الثابتة لاسيما الركنيات التي بدت استراتيجية واضحة لرجال تاباريز، أما فريق المدرب الكولومبي غوميز فبدا ضعيف الحيلة وزاد سوءاً بعد حالة الطرد.

د45- انتهاء الشوط الاول بتقدم مستحق لاوروغواي 3-0

د44- الأوروغواي 3-0 الإكوادور | ركنية جديدة يلعبها لوديرو ويحولها كاسيريس برأسه لتجد لويس سواريز الذي لم يجد أي عناء في إيداعها شباك الفريق الأصفر.

معلومة: هذا أول هدف يسجله ادينسون كافاني في تاريخ مشاركاته في كوبا أميركا علما ان في رصيده 46 هدفاً دولياً.!

د34- الأوروغواي 2-0 الإكوادور | كرة ركنية تصل إلى غودين فيحولها رأسية إلى كافاني الذي يسدد مقصية خلفية رائعة مسجلاً ثاني اهداف منتخب بلاده.

د33- كرة عرضية أرضية تصل إلى كافاني الذي لعبها بالكعب رائعة نحو المرمى إلا ان يقظة الحارس دومينغيز حولت الكرة إلى ركنية.

د27- كافاني يجد نفسه في وضع ممتاز للتسجيل إثر كرة عرضية أرضية إلا أن تسديدته الرائعة بالقدم اليمنى تصدى لها الحارس دومينغيز بتميز محولاً الكرة إلى ركنية.

د24- الحكم البرازيلي اندرسون درونكو يلجأ إلى تقنية الفيديو بعد حادث تعدي من خوسيه كوينتيروس بالمرفق على لوديرو متسبباً بجرح في وجهه، ومن ثم يطرد اللاعب الإكوادوري كوينتيروس ببطاقة حمراء مباشرة. (فيديو ادناه)

من هو نيكولاس لوديرو صاحب الهدف الرائع: لاعب فريق سياتل ساوندرز الأميركي، حيث خاض 98 مباراة منذ 2016، احترف اوربيا بين 2010 و2012 مع أياكس، خاض مع اوروغواي 58 مباراة دولية منذ 2009.

د6- الأوروغواي 1-0 الإكوادور | لويس سواريز يتوغل على الجهة اليمنى ويعكس عرضية تجد نيكولاس لوديرو الذي يستقبل على صدره ومن ثم يراوغ بيسراه ويسدد كرة أرضية خادعة مسجلا اجمل اهداف البطولة حتى اللحظات.

د1- انطلاق الشوط الأول من المباراة.

تشكيلة الاوروغواي: موسليرا، لاكسالت سواريز، غودين، خيمينيز دي فارغاس، كاسيريس، بنتاكور، فيسينو، نانديز، لوديرو، سواريز، كافاني.

تشكيلة الإكوادور: ألكسندر دومينغيز، أرتورو مينا، غابرييل أشيلييه، كاسيسيدو، انترياغو، أوريخيولا، مينا، فالنسيا، بريسيادو، فالنسيا.

تقام مباراة الأوروغواي والإكوادور في بلو هوريزنتي ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم تشيلي واليابان.

تتابعون معنا هنا التغطية الخاصة لمباراة الأوروغواي والإكوادور لأبرز احداثها بالفيديو فور حصولها.