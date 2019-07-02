وتمكن أليسون من إقصاء ميسي وفريقه برشلونة الإسباني مرتين توالياً في دوري أبطال أوروبا، الأولى خلال الموسم قبل الماضي عندما كان حارساً لروما الإيطالي والثانية في الموسم الماضي مع فريقه الحالي ليفربول الإنكليزي.

في نيسان/أبريل 2018، كان أليسون حارساً لروما عندما أقصى الفريق الإيطالي برشلونة الإسباني في ربع نهائي دوري الأبطال. فاز إياباً 3-صفر معوضاً خسارة كبيرة ذهاباً 4-1، ليحقق روما مفاجأة مدوية.

في العام التالي، استقبل أليسون، وهذه المرة مع ليفربول الإنكليزي، هدفين من ميسي ذهاباً (3-صفر)، لكنه حافظ على نظافة شباكه إياباً مساهماً في قلب النتيجة إلى فوز 4-صفر وبلوغ فريقه النهائي، ممهداً للقب أوروبي جديد لفريقه الإنكليزي.

قال الحارس البالغ 26 عاماً في مؤتمر صحافي ملعب مينيراو عشية المواجهة المنتظرة "كل مباراة لها تاريخها. المباراة مع روما ثم مباراة ليفربول. ولحسن الحظ كانت الخاتمة فوز فريقي".

تابع "الأهم أننا فزنا بفضل القوة الجماعية لتلك الفرق. وغداً سيكون الأمر مماثلاً. أملك تجربتين هامتين، لكن غداً لا مجال لدي للخطأ".

وقال الحارس المميز "حتى لو يجذب ليونيل ميسي الانتباه، يجب أن نكون مركزين، ليس فقط لإيقافه بل للدفاع أمام كل الفريق الذي يمتلك لاعبين مميزين جداً على الصعيد الهجومي".

ختم "لا يقلقنا لاعب واحد فقط".

ولم يستقبل أليسون الذي يعد من أفضل الحراس العالميين راهناً، أي هدف في أربع مباريات ضمن البطولة الحالية، وكان حاسماً في ركلات الترجيح ضد الباراغواي في ربع النهائي.