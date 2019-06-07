هداف آسيا يختبر قدراته التهديفية في ملاعب كوبا

سيكون ملعب ماراكانا الذي يحتضن منافسات المجموعة الثانية التي تضم قطر الى جانب الارجنتين وباراغواي وكولومبيا، مسرحا لاختبار القدرات التهديفية للمعز علي أكثر لاعب مسجل للأهداف في نسخة واحدة بكأس آسيا (9 اهداف)، متفوقا على الإيراني على دائي (8 اهداف في نسخة 1996 في الإمارات).

المعز "حربة العنابي الهجومية" يرفع التحدي

حسه التهديفي وخصاله الهجومية المميزة التي تفجرت في كاس اسيا امام السعودية والامارات وكوريا الشمالية واليابان تجعل من المعز علي -الذي شارك للمرة الاولى مع المنتخب القطري الاول ضد العراق في 8 أغسطس 2016، -"الهدف الاول" على رادارات دفاعات منتخبات المجموعة الثانية.

منتخب باراغواي اول منافس لمنتخب قطر في منافسات كويا اميركا يوم 16 مايو في ريو دي جانيرو، سيكون محكا حقيقيا للمهاجم الشاب (22 عاما) الذي سيجد نفسه امام فريق دفاعي يحبذ الاحتكاك البدني واللعب القوي بقيادة خوان إسكوبار وفابيان بالبوينا وجونيور ألونسو.

ومن اجل التخلص من الرقابة الدفاعية القوية سواء امام باراغواي و كولومبيا والارجنتين، سيعول المعز علي (هداف بطولة آسيا تحت 23 سنة لعام 2018 برصيد 6 أهداف) على اسلحته المعتادة وهي سرعته في شن الهجمة وتحركه الذكي في مناطق المنافس واستلام تمريرات اكرم عفيفي الدقيقة ومن ثم المباغتة عبر التسديد من مختلف زوايا الملعب.

كوبا اميركا جسر نحو اوروبا

رغم ان المعز علي نجم فريق دحيل القطري اكد ان العنابي لن يكون مطالبا بتحقيق نتائج جيدة في بطولة كوبا اميركا وانما سيحاول الاستفادة من مواجهة مدارس متنوعة وفرق عالمية بهدف الاعداد جيدا لكأس العالم 2022، الا ان البطولة ستكون مهمة بالنسبة له ولبعض زملائه الطامحين في الاحتراف الاوروبي من بوابة كوبا اميركا.

لا طالما عبر المعز علي (19 هدفا في 38 مباراة دولية) عن رغبته في الاحتراف بأحد الاندية الاوروبية المعروفة، فتجربته القصيرة في الاحتراف بناديي لاسك لينتس النمساوي وكولتورال ديبورتيفا ليونيسا الاسباني لم تشف غليل الفتى الاسمر الباحث عن مكان في احدى اندية اوروبا ذائعة الصيت.

المعز قلب هجوم العنابي، يدرك ان اشعاعه في بطولة كوبا اميركا ثاني أقوى مسابقة (قارية) في العالم بعد كأس العالم ستشكل محطة انطلاق بالنسبة له نحو اضواء احدى الدوريات الاوروبية الخمس الكبرى، ووسيلته الوحيدة في تحقيق ذلك هي مواصلة ممارسة هوايته التهديفية ومن ثم العزف على وتر الفوز رغم ادراكه بمستوى التحدي نظرا لقيمة البطولة وحجم الفرق المشاركة.