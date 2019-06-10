منتخب باراغواي يبحث عن لقب غاب 40 عاما

مر منتخب باراغواي بصعوبات في السنوات الاخيرة، سيما بعدما اخفق في بلوغ نهائيات مونديال البرازيل 2014 وأنهى مشواره في تصفيات أميركا الجنوبية في المركز الأخير.

باراغواي لم تفز في أي مباراة دولية ودية منذ 2015 (15 مباراة)

وسيحاول الفريق اللاتيني في النسخة الـ 46 الحالية بكوبا اميركا، بقيادة مدربه الارجنتيني بريزو الى النهوض سريعا وتقديم اداء جيد في المجموعة الثانية.

ويعول الفريق عند مواجتهه للارجنتين وكولومبيا وقطر على اسلحته الفنية المنحسرة في ألعاب الهواء والضغط وتقارب الخطوط واللعب الرجولي والتحلي بالثقة.

أفضل انجازات "ألبيروخا" في كوبا

توج منتخب باراغواي الملقب بـ (ألبيروخا) مرتين بكأس كوبا أميركا الاولى عام 1953 في البيرو بعد التغلب على البرازيل في النهائي بنتيجة 3-2، والثانية كانت عام 1979 على حساب تشيلي في بطولة اقيمت بنظام الذهاب والاياب (فازت باراغواي ذهابا 3-0 وتشيلي ايابا 1-0) ومن ثم انتهت المباراة الفاصلة بالتعادل السلبي.

في نسختين من آخر ثلاث نسخ من بطولة كوبا أمريكا بلغت باراغواي على الاقل الدور نصف النهائي (النهائي في عام 2011 ونصف النهائي في عام 2015)، وفازت باراغواي بمباراة واحدة فقط امام جامايكا بهدف دون رد عام 2015 من مجموع 15 مباراة لعبتها في النسختين (9 تعادلات وخمس خسائر).

ونظمت باراغواي هذه البطولة القارية عام 1999، لكنها اقصيت من ربع النهائي على يد اوروغواي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل 1-1.

وانطلقت مشاركات منتخب باراغواي في كوبا اميركا منذ عام 1921، وسجلت غيابها في نسخة كاس اميركا الجنوبية عام 195، وفي اخر مشاركة له عام 2016، لم يحقق الفريق أي انتصار وخرج من دور المجموعات.

طيلة مشاركاته في منافسات كوبا اميركا لعب منتخب "ألبيروخا" 168 مباراة (فاز 62 مرة وتعادل 40 وخسر 66)، و سجل 253 هدفا وتلقت شباكه 293 هدفا.

أسماء تستحق المتابعة

لا تضم تشكيلة المدرب الارجنتيني إدورادو بريزو المشاركة في كوبا اميركا اسماء رنانة مثل بقية منتخبات اميركا الجنوبية لكن هناك من يتوقع التألق لبعض اللاعبين مثل ميغال ألميرون وديرليس غونزاليز وأوسكار روميرو وهيرنان بيريز.

يبرز في قائمة الباراغواي المتجددة نسبيا لاعب وسط هجوم نيوكاسل الانكليزي ميغال ألميرون الذي يتميز بملكة التمرير الذكي والدقيق تساعده في ذلك رؤيته الجيدة على المستطيل الاخضر.

ميغيل ألميرون

هو جزء من هذا الجيل الجديد لمنتخب باراغواي الذي انضم اليه عام 2015 وخاض معه 14 مباراة. في سن 21 عاما غادر بلاده في اتجاه الارجنتين اين لعب مع فريق لانوس ومن ثم حصل على فرصة الاحتراف في الدوري الاميركي مع فريق اتالانتا وخاض معه 37 مباراة ( 13 هدفا و 16 تمريرة حاسمة).

في يناير الماضي انتقل ألميرون الى فريق نيوكاسل يونايتد الانكليزي مقابل 34 مليون يورو في اكبر صفقة انتقال سجلت في الدوري الاميركي لكرة القدم، ولعب ألميرون (25 عاما) مع نيوكاسل 10 مباريات قبل تعرضه لاصابة في 20 ابريل الماضي.

هيرنان بيريز

الجناح السريع هيرنان بيريز (30 عاما) لاعب اسبانيول الاسباني حاليا، انضم الى منتخب بلاده عام 2010، وفي جعبته 33 مباراة دولية وهدفين، وسبق لبيريز أن تألق عام 2009 مع منتخب باراغواي اقل من 20 عاما، وسجل خمسة اهداف.

تنقل بيريز بين عدة اندية في اسبانيا، وبدا مسيرته الاحترافية مع الفريق الاحتياطي لفياريال عام 2009 قبل ان ينضم للفريق الاول عام 2011 وسجل معه 7 اهداف، ومن ثم انتقل الى أولمبياكوس اليوناني على سبيل الاعارة، قبل ان يعود الى الدوري الاسباني من بوابة بلد الوليد وخاض معه 16 مباراة ووقع على 4 اهداف.

في عام 2015، انتقل الى اسبانيول ولعب معه 87 مباراة وحقق 11 هدفا قبل ان تتم اعارته الى نادي ديبورتيفو ألافيس الاسباني.

أوسكار روميرو

يعد اوسكار روميرو لاعب شانغهاي شينهوا الصيني من ركائز منتخب باراغواي بعد تجربة جيدة اكتسبها مع الاندية التي لعب في صفوفها او مشاركاته الدولية مع منتخب بلاده.

شهدت مسيرته الكروية مراحل عدة، انطلقت في فريق سيرو بورتينيو الباراغوياني عام 2011 لينتقل فيما بعد الى راسينغ كلوب الارجنتيني ولعب معه 71 مباراة، ومن ثم شد الرحال الى فريق شانغهاي شينهوا الصيني قبل ان ينتقل معارا الى ديبورتيفو الافيس الاسباني (20 مباراة).

على مستوى المنتخب، انضم روميرو للفريق الاول عام 2014 خلال مباراة دولية ودية ضد المانيا 3-3، وطوال مسيرته مع المنتخب لعب روميرو 36 مباراة وسجل 3 اهداف.

شارك روميرو (26 عاما) في نصف نهائي ومباراة المركز الثالث بكوبا اميركا عام 2015، وفي عام 2016 لعب امام كوستا ريكا وكولومبيا والولايات المتحدة وطرد حينها بحصوله على الانذار الثاني.