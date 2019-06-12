حقائق سريعة عن كوبا أميركا

لطالما حفلت بطولة كوبا أميركا الممتد تاريخها لأكثر من 100 عام (انطلقت نسختها الأولى عام 1916) بالعديد من الأرقام والحقائق، منها ما هو منطقي ومنها ما هو مفاجئ كأن تنتهي إحدى مباريات هذ البطولة النهائية بفوز فريق على آخر 7-0.

وفيما يلي استعراض لبعض من أبرز الأرقام التي تطبع هذه البطولة:



- أكثر منتخب تسجيلاً للأهداف؛ الأرجنتين 455 هدفاً بمعدل 2.4 هدفاً لكل مباراة من المباريات الـ 189 التي لعبها في كوبا أميركا.

- منتخب جامايكا هو الوحيد الذي لم يسجل أي هدف في تاريخ مشاركات المنتخبات في كوبا أميركا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جامايكا شاركت في نسختين فقط 2015 و2016.

- لأول مرة في كوبا أميركا سيكون هناك منتخبان من خارج الأميركيتين؛ اليابان وقطر.

- آخر مرة وصل إليها منتخب ضيف يشارك ببطاقة دعوة إلى مراحل خروج المغلوب كانت عام 2007.

- إذا توج منتخب قطر بكوبا أميركا سيشكل ذلك حدثاً نادراً، إذ سيكون للعنابي تميز نادر كون لاعبيه سيصبحون أبطالاً لقارتين، وفي عام واحد. بعد آسيا 2019.

- لاعبان يتصدران قائمة الأكثر تواجداً في كوبا أميركا بـ8 مشاركات لكل منهما؛ هما الإكوادوري أليكس أغويناغا 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1999, 2001, 2004.

والأوروغوياني آنخيل رومانو 1916, 1917, 1919, 1920, 1921, 1922, 1924, 1926.

- أكثر نسخة شهدت غزارة بالأهداف كانت نسخة 1949 في البرازيل، وكانت بنظام الدوري من مجموعة، إذ سُجل 135 هدفاً في 29 مباراة، لأنها شهدت نتائج مرتفعة أبرزها فوز البرازيل بالنهائي على باراغواي 7-0، مع العلم أن النسخة المذكورة، لم تكن الأعلى من حيث عدد المباريات بل النسخة الماضية 2016 في أميركا وسُجل فيها 91 هدفاً في 32 مباراة.

- الأكثر تسجيلاً للأهداف من حيث اللاعبين: البرازيلي زيزينيو ، الأرجنتيني نوربيرتو مينديز ولكل منهما 17 هدفاً.

- ميسي هو أكثر لاعب قدم تمريرات حاسمة في كوبا أميركا 11، وليو هو أكثر لاعب فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة بـ9 مرات طبعاً هذا الكلام في مشاركاته ككل مع المنتخب في المسابقة.

- أعلى نتيجة في كوبا أميركا كانت فوز الأرجنتين على إكوادور 12-0 نسخة 1942.

