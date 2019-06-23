الأرجنتين واجهت قطر عام 2005 بمشاركة ميسي

وبمناسبة اللقاء الأخير لقطر والأرجنتين، في الدور الأول لكوبا أميركا 2019، نستذكر المباراة الوحيدة في الأرشيف بين بطل آسيا والتانغو.

مساء الأربعاء 16-11-2005، احتشد الآلاف في ستاد جاسم بن حمد ملعب نادي السد القطري بالعاصمة الدوحة، لمتابعة منتخب البلاد يواجه نظيره الأرجنتيني في مناسبة ودية ذات مردود خيري.

كان المنتخب القطري آنذاك يستعد للمشاركة في مسابقة كرة القدم ضمن دورة ألعاب غرب آسيا 2005 بالدوحة.

أما المنافس الأرجنتيني الذي كان يدربه الثعلب خوسيه بيكرمان حينها فأدرج المباراة ضمن تحضيراته لكأس العالم 2006 في ألمانيا.

وكانت الأرجنتين قادمة من خسارة صعبة ودياً أمام إنكلترا 3-2، قبل أيام فقط. من المباراة.

وذهب ريع المباراة المذكورة لضحايا تسونامي وزلزال باكستان في ذلك الوقت.

في الحديث الفني السريع عن المباراة؛ صمد العنابي في تلك المباراة حتى الدقيقة 70 بفضل تألق حارسه محمد صقر، ثم تلقى الهدف الأول من خوان ريكيلمي وتبعه خوليو كروز 72 ثم روبيرتو أيالا 73 في ثلاث دقائق تغيرت النتيجة من 0-0 إلى ثلاثية نظيفة للتانغو انتهت عليها المباراة.

وسيكون ليونيل ميسي اللاعب الوحيد الذي سيتواجد مساء اليوم في البرازيل، بعد 14 عاماً من تلك المباراة التي لعبها نجم برشلونة أساسياً قبل أن يترك مكانه لزميله كارلوس تيفيز.

لكن والتر صامويل لاعب إنتر ميلان الإيطالي سابقاً والمساعد الحالي لليونيل سكالوني في تدريب الأرجنتين سيتذكر بالتأكيد المباراة لأنه خاض دقائقها التسعين.

الجدير ذكره أن الحكم الدولي الكويتي السابق سعد كميل هو من قاد تلك المباراة.