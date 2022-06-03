يوسف بن علي يتحدث عن تجربة احترافه في برشلونة من قبل beIN SPORTS June 3, 2022 12:03 1:38 دقيقة في لقاء مع beIN SPORTS، قال يوسف بن علي لاعبُ برشلونة والمنتخب القطري لكرة اليد، إن انضمامه لنادي برشلونة شكل قفزة نوعية في مسيرته وطور كذلك من مستواه من خلال التدرب مع أحسن اللاعبين و المشاركة في منافسات قوية و صعبة. تقارير إخبارية كرة اليد -آخر الفيديوهات 1:38 دقيقة يوسف بن علي يتحدث عن تجربة احترافه في برشلونة 0:31 دقيقة نانت يهزم نيم في الدوري الفرنسي لكرة اليد 1:40 دقيقة منتخب فرنسا يستضيف الدنمارك في دوري الأمم 2:33 دقيقة آل هورفورد يقود عودة سلتيكس أمام ووريرز 0:53 دقيقة البرتغال تُجبر إسبانيا على التعادل 4:48 دقيقة بداية موفّقة للمنتخب التونسي في تصفيات "كان 2023" 0:29 دقيقة سانت إيتيان يعلن رحيل مدربه باسكال دوبرا 0:24 دقيقة إيبار يكسب الأسبقية أمام جيرونا 0:30 دقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا 0:31 دقيقة البرتغالي جيزوش مدربًا جديدًا لفنربهتشه