

ونجح منتخب البحرين في الفوز على الكونغو الديموقراطية 34-27، بعدما تألق في شوطي المباراة.

وتفوق المنتخب البحريني في الشوط الأول وحقق تقدماً كبيراً، لكن محاولات المنتخب الكونغولي الديموقراطي أثمرت تعادلاً، قبل أن يصحو البحرينيون ويرجحون الكفة لصالحهم، وأنهوا الشوط الأول 14-12.

أما في الشوط الثاني، فأظهر المنتخبان ندية كبيرة، لكن المنتخب البحريني نجح في الحفاظ على فارق النقاط ومن ثم تحقيق الفوز، والتأهل رفقة الدنمارك والأرجنتين، اللذين أسقطاه، إلى الدور الثاني.



تونس تودّع



من جهة أخرى، أقصي المنتخب التونسي من الدول التمهيدي للمونديال بخسارته أمام إسبانيا 36-30 الثلاثاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إسبانيا 17-14. وحاول "نسور قرطاج" العودة بالمباراة في الشوط الثاني، لكن "لاروخا" تمكن من حسم المباراة لصالحه، وحسم تأهله بخمس نقاط.

ولم يتمكن المنتخب التونسي من تحقيق أي فوز في البطولة، فمني بخسارتين أمام إسبانيا وبولندا وتعادل مع البرازيل ليحقق نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير من المجموعة الثانية.

وضمن المنتخب الياباني تأهله إلى الدور الثاني الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد لحساب المجموعة الثالثة، بفوزه 30-29 على أنغولا في مباراة مثيرة الثلاثاء، في ختام منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التمهيدي.

ورفعت اليابان بهذا الفوز رصيدها إلى 3 نقاط بعد التعادل أمام كرواتيا، فيما تذيل منتخب أنغولا الترتيب من دون نقاط.



كرواتيا تهزم قطر وتتأهل رفقتها



وتصدرت كرواتيا المجموعة بفوزها على قطر الثلاثاء 26-24.

وبدأ الشوط الأول متكافئاً بين الفريقين، حتى تفوقت كرواتيا في نهاية الشوط وحسمته بنتيجة 13-11.

وفي الشوط الثاني حاول منتخب قطر العودة من جديد وتقليص الفارق، لكن تألق حارس كرواتيا حال دون ذلك.

وبات في رصيد كرواتيا 5 نقاط، بينما قطر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

