حامل اللقب في آخر أربع نسخ بدأ المباراة مركزاً منذ دقائقها الأولى واستطاع انهاء الشوط الأول متقدماً بفارق ثمانية أهداف بسبعة عشر هدفاً مقابل تسعة، أما في الشوط الثاني ورغم محاولات المنتخب العراقي للعودة بالنتيجة إلا أن رجال الأدعم استمروا بالهجوم وتسجيل الأهداف على مرمى المنتخب العراقي لتنتهي المواجهة بفوز قطر بفارق كبير.

وواصل المنتخب الكويتي عروضه القوية في المجموعة الأولى، بانتصار سهل على سنغافورة.

الأزرق لم يجد أي معاناة لإنهاء المباراة بثلاثة وأربعين هدفاً مقابل أربعة عشر، المنتخب الكويتي أنهى المواجهة من شوطها الأول، حيث أنهاه بواحد وعشرين هدفاً لثمانية، قبل أن يؤكد أفضليته في نصف المباراة الثاني، ليحقق منتخب الكويت انتصاره الثاني في البطولة ويضمن التأهل إلى الدور المقبل.

