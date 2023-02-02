النادي الباريسي أعلن الخبر عبر موقعه الرسمي مشيرا إلى أن راوول صاحب الـ53 عاما الذي استلم مفاتيح قيادة الفريق في يوليو من عام 2018 سيواصل تدريب البي أس جي لموسمين إضافيين بعد عدة مواسم تمكن من قيادة الفريق فيها إلى التتويج بثمانية ألقاب منها الدوري الفرنسي أربع مرات متتالية.

