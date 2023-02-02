النادي الباريسي أعلن الخبر عبر موقعه الرسمي مشيرا إلى أن راوول صاحب الـ53 عاما الذي استلم مفاتيح قيادة الفريق في يوليو من عام 2018 سيواصل تدريب البي أس جي لموسمين إضافيين بعد عدة مواسم تمكن من قيادة الفريق فيها إلى التتويج بثمانية ألقاب منها الدوري الفرنسي أربع مرات متتالية.
كرة اليد - باريس سان جيرمان يمدّد عقد مدربه الإسباني راوول غونثاليث إلى غاية عام 2025
النادي الباريسي أعلن الخبر عبر موقعه الرسمي مشيرا إلى أن راوول صاحب الـ53 عاما الذي استلم مفاتيح قيادة الفريق في يوليو من عام 2018 سيواصل تدريب البي أس جي لموسمين إضافيين بعد عدة مواسم تمكن من قيادة الفريق فيها إلى التتويج بثمانية ألقاب منها الدوري الفرنسي أربع مرات متتالية.
تقارير إخبارية باريس سان جيرمان كرة اليد باريس سان جيرمان لكرة اليد