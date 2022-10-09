كرة اليد: الترجي يفوز بلقب بطولة إفريقيا للأندية من قبل beIN SPORTS October 9, 2022 22:25 0:37 دقيقة توج الترجي بلقب بطولة إفريقيا للأندية البطلة لكرة اليد بفوزه في النهائي على الزمالك بنتيجة 28-24. تقارير إخبارية الزمالك المصري الترجي الرياضي التونسي -آخر الفيديوهات 1:16 دقيقة أونيون برلين ينفرد بصدارة الدوري الألماني 3:10 دقيقة برشلونة ينجو بالنقاط أمام سلتا فيغو ويستعيد صدارته 0:37 دقيقة كرة اليد: الترجي يفوز بلقب بطولة إفريقيا للأندية 4:19 دقيقة كريستيانو يقود مانشستر يونايتد للفوز على إيفرتون 1:41 دقيقة كريستيانو رونالدو يدون هدفه رقم 700 مع الأندية 1:16 دقيقة فوز كبير لمونشنغلادباخ وتألق لافت لبن سبعيني 3:28 دقيقة لوريان يواصل سلسلة نتائجه الرائعة 5:17 دقيقة آرسنال يحسم مواجهة القّمة أمام ليفربول 1:37 دقيقة وست هام يحقق فوزاً مهماً على فولهام 0:33 دقيقة ريال بيتيس يفشل في استعادة المركز الثالث