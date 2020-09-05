

وأسفرت القرعة التي سحبت اليوم السبت عن مجموعات نارية وأخرى سهلة منطقياً، إذ قسمت المنتخبات الـ32 على 8 مجموعات في الدور التمهيدي للبطولة التي ستبدأ في كانون الثاني/يناير المقبل.

وجاء منتخب قطر في المجموعة الثالثة رفقة كرواتيا واليابان وأنغولا، بينما سيكون موقف تونس معقداً إثر وقوعها في مجموعة واحدة مع إسبانيا وبولندا والبرازيل.

واختار منتخب مصر المستضيف اللعب في المجموعة السابعة التي ستضم ممثلاً عن (بطل ملحق امريكا الجنوبية واميركا الوسطى) إضافة إلى السويد والتشيك، أما البحرين فجاءت رفقة الكونغو الديمقراطية والدنمارك والأرجنتين في المجموعة الرابعة.

منتخبنا الوطني فى المجموعة الثالثة التى تضم #قطر - #كرواتيا - #اليابان - #انجولا فى بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر2021، والتى يشارك فيها منتخبنا الوطني #الأدعم لكرة اليد pic.twitter.com/zYUHcjCttx — Qatar Handball 🇶🇦 (@Qatarhandball) September 5, 2020

وضمن أحد المنتخبات العربية على الأقل التأهل إلى الدور الرئيسي بعدما جاء الجزائر والمغرب في مجموعة واحدة بجانب البرتغال وأيسلندا، علماً أنّ القوانين تنص على تأهل ثلاثة منتخبات من كل مجموعة للدور الرئيسي.

وكانت الدنمارك قد توّجت بلقب النسخة الماضية فيما جاءت النرويج ثانية وفرنسا ثالثة وألمانيا رابعة.



وهنا القرعة:

- المجموعة الأولى: ألمانيا، هنغاريا، الأوروغواي، الرأس الأخضر

- المجموعة الثانية: إسبانيا، تونس، البرازيل، بولندا

- المجموعة الثالثة: كرواتيا، قطر، اليابان، أنغولا

- المجموعة الرابعة: الدنمارك، الأرجنتين، البحرين، الكونغو الديمقراطية

- المجموعة الخامسة: النرويج، النمسا، فرنسا، بطل ملحق أمريكا الشمالية والكارايبي

- المجموعة السادسة: البرتغال، الجزائر، أيسلندا، المغرب

- المجموعة السابعة: السويد، مصر، جمهورية التشيك، بطل ملحق أمريكا الجنوبية وأميركا الوسطى

- المجموعة الثامنة: سلوفينيا، بيلاروسيا، كوريا الجنوبية، روسيا.