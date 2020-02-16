فوز مهم لبيك سيغيد المجري في أبطال أوروبا لليد February 16, 2020 21:51 0:34 دقيقة في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد انفرد بيك سيغيد المجري بالمركز الثاني للمجموعة الأولى بالفوز على ضيفه باريس سان جيرمان ب32 هدفاً مقابل 29 في قمة الجولة الثانية عشرة. -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة فوز مهم لبيك سيغيد المجري في أبطال أوروبا لليد 0:35 دقيقة ريال مدريد (2) وسلتا فيغو (1) - التغطية الخاصة 0:22 دقيقة إنتر (1) ولاتسيو (2): الموعد والبث المباشر 4:20 دقيقة أرسنال يحقق انتصاره الأكبر تحت قيادة أرتيتا 11:52 دقيقة موجز الأخبار 0:32 دقيقة غايل مونفيس يحافظ على لقب بطولة روتردام للتنس 0:28 دقيقة كيكي بيرتنس تحافظ على لقب بطولة سان بطرسبورغ 0:24 دقيقة ليون يواصل التعثر ويتعادل مع ستراسبورغ 4:45 دقيقة توتنهام يهزم أستون فيلا في الرمق الأخير 4:37 دقيقة أقل من ربع ساعة تمنح بايرن ميونيخ استعادة الصدارة