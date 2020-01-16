رجال المدرب فاليرو ريفيرا دخلوا المباراة بقوة وتمكنوا من انهاء الشوط الأول لصالحهم 23-8 قبل أن يواصلوا تألقهم في الفصل الثاني مؤكدين سيطرتهم ليتمكنوا من حسم المواجهة لصالحهم وبفارق مريح.

استهلالية قوية لأصحاب الضيافة

استهل المنتخب الكويتي مستضيف النسخة التاسعة عشرة من بطولة آسيا لكرة اليد مشواره في المجموعة الرابعة بفوزه على نظيره العراقي 25-22.

كانت الندية السمة الأبرز للنصف الأول من المواجهة لكن الغلبة كانت لأصحاب الدار الذين توجهوا للاستراحة متقدمين بفارق هدفين بنتيجة 11-9.

وفي النصف الثاني نجح الكويتيون في توسيع تقدمهم رغم المحاولات العراقية لتنتهي المواجهة بفوز أصحاب الضيافة بفارق ثلاثة أهداف.

البحرين بسهولة أمام نيوزيلندا

و لحساب المجموعة الأولى، حقق وصيف بطل النسخة الماضية المنتخب "البحريني" الفوز على نظيره النيوزيلندي 45-16.

حسم المنتخب البحريني الشوط الأول بنتيجة 21-8 وأكمل على المنوال ذاته في الشوط الثاني، لينهي أولى مبارياته في البطولة متفوقاً بفارق كبير.