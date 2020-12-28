برشلونة يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد من قبل beIN SPORTS December 28, 2020 20:07 1:40 دقيقة بلغ برشلونة نهائيَّ دوري أبطال أوروبا لكرةِ اليد بفوزه في نصفِ النهائي على باريس سان جيرمان 37-32. باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا لكرة اليد برشلونة -آخر الفيديوهات 3:06 دقيقة السد يتعادل مع قطر 2:13 دقيقة ليستر يفلت من الهزيمة 0:37 دقيقة تأجيل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي بسبب كورونا 4:04 دقيقة المصري نادر يطمح إلى التألق مع فينيكس صنز 3:16 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 15 2:53 دقيقة تشيلسي يسعى لتصحيح أوضاعه والفوز على أستون فيلا 2:34 دقيقة إيفرتون يحل ضيفاً على مانشستر سيتي في قمة مرتقبة 0:31 دقيقة منتخب تونس يصعد لأمم إفريقيا تحت 20 عاماً 0:27 دقيقة النصر يعلن انفصاله عن مدربه فيتوريا 0:28 دقيقة فيدرر يغيب عن بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الأولى