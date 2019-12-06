باريس سان جيرمان يبلغ نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية من قبل beIN SPORTS December 6, 2019 19:01 0:38 دقيقة بلغ باريس سان جيرمان نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية لكرة اليد عقب فوزه على مونبلييه بنتيجة (34-30). تقارير إخبارية كرة اليد -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة موعد مباراة انتر ميلان وروما والبث المباشر 2:02 دقيقة الأندية الألمانية تعيش استقراراً مالياً كبيراً 0:38 دقيقة باريس سان جيرمان يبلغ نصف نهائي كأس الرابطة 0:46 دقيقة مدرب ليفربول يلمح لإجراء تعديلات قبل مواجهة بونموث 2:13 دقيقة ماذا قال ساوثغيت عن مشكلة "ستيرلينغ - غوميز" ؟ 0:55 دقيقة لامبارد لم يخف سعادته بقرار "تاس" ولكن..!! 1:06 دقيقة فليك:" مواجهة مونشنغلادباخ خاصة بالنسبة لي" 2:09 دقيقة غالياني يرشح سان جيرمان للتتويج بدوري أبطال أوروبا 0:58 دقيقة فوزنياكي تعلن أنها ستعتزل بعد بطولة أستراليا 1:00 دقيقة رودجرز يوقع عقدا جديدا طويل الأمد مع ليستر سيتي