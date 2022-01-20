المنتخب القطري حامل اللقب في النسخ الأربع الماضية والمتأهل سلفا للدور المقبل نجح في إنهاء الشوط الأول بفارق ثلاثة أهداف بواقع عشرة أهداف لسبعة، قبل أن يوسع فارق الأهداف مع المنتخب الإماراتي في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفارق خمسة أهداف محققا فوزه الثالث على التوالي.

