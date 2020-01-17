الأخضر السعودي بسط سيطرتـه على مجريات الشوط الأول وتمكن من إنهائـه متقدما بتسعة عشر هدفاً مقابل ثمانية،وواصل فرض هيمنـتـه على أحداث الشوط الثاني، معمـقا الفارق إلى اثنـين و عشرين هدفا.

وفي مواجهة عربية خالصة ضمن المجموعة الرابعة،حقق المنتخب الإماراتي فوزا صعبا على نظيره العراقي بعشرين هدفا مقابل تسعة عشر.ندية كبيرة ميزت المباراة،و انعكست بوضوح على نتيجة الشوط الأول حيث أنهاه المنتخب الإماراتي متقدما على العراقيين بعشرة أهداف لثمانية.وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني بأهداف متبادلة،قبل أن يتمكن المنتخب الإماراتي من خطف انتصار بفارق هدف وحيد.