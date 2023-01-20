وجاء الشوط الأول متكافئا لينتهي بالتعادل 15-15، قبل أن ينتفض المنتخب الإسباني في الشوط الثاني وينهي اللقاء متفوقا بفارق خمسة أهداف ليبلغ لاروخا الدور الإقصائي الأول برفقة المنتخب الفرنسي بعد أن استفاد الأخير من خسارة المنتخب السلوفيني.
وجاء الشوط الأول متكافئا لينتهي بالتعادل 15-15، قبل أن ينتفض المنتخب الإسباني في الشوط الثاني وينهي اللقاء متفوقا بفارق خمسة أهداف ليبلغ لاروخا الدور الإقصائي الأول برفقة المنتخب الفرنسي بعد أن استفاد الأخير من خسارة المنتخب السلوفيني.
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