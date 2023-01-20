وجاء الشوط الأول متكافئا لينتهي بالتعادل 15-15، قبل أن ينتفض المنتخب الإسباني في الشوط الثاني وينهي اللقاء متفوقا بفارق خمسة أهداف ليبلغ لاروخا الدور الإقصائي الأول برفقة المنتخب الفرنسي بعد أن استفاد الأخير من خسارة المنتخب السلوفيني.