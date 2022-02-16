اللجنة الأولمبية القطرية تكرم أدعم اليد بعد تتويجه الآسيوي من قبل beIN SPORTS February 16, 2022 16:55 2:34 دقيقة بعدما تألق وتوج بلقب بطولة آسيا لكرة اليد للمرة الخامسة توالياً، قامت اللجنة الأولمبية القطرية بتكريم خاص للمنتخب القطري، الذي لا يزال يطمح لحصد المزيد من الألقاب. تقارير إخبارية منتخب قطر لكرة اليد -آخر الفيديوهات 14:05 دقيقة مباراة انتر وليفربول – التغطية الخاصة 2:34 دقيقة تكريم منتخب قطر لكرة اليد 3:31 دقيقة تقديم مدرب العراق الجديد عبد الغني شهد 0:38 دقيقة 15 ألف مشجع في لقاء الهلال السوداني والأهلي المصري 0:34 دقيقة برشلونة الإكوادوري يتجاوز عقبة مونتيفيديو سيتي 0:43 دقيقة بن سيمونس: "عوامل كثيرة أدت إلى هذا القرار" 0:45 دقيقة تقارير تكشف عن ما جاء في عينة كاميلا فالييفا؟ 0:58 دقيقة أدامز يتحدّث عن قضية الروسية فالييفا 1:07 دقيقة سيكسرز يقدّم نجمه الجديد جيمس هاردن لوسائل الإعلام 3:01 دقيقة ذهبية التزلج الريفي الكلاسيكي من نصيب النرويج