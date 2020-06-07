فراس بن أحمد

وضمت تشكيلة المثالية للاتحاد الأوروبي لكرة اليد في موسم 2019 – 2020 : الحارسة الفرنسية أماندين ليونو (نادي يوري المجري) بـ9055 صوتاً والنرويجية سنا سولبرغ (فريق إسبيرغ الدنماركي) بـ6570 صوتاً والرومانية كريستينا نياغو (بوخارست الروماني) بـ7594 صوتاً والنرويجية ستاين بردال أوفتدال (نادي يوري المجري) بـ13161 صوتاً والتونسية أسماء الغاوي (نادي رامنيكو فالشيا) التي جمعت أكبر عدد من الأصوات بـ14896 صوتاً والروسية آنا فياخيرفا (روستوف الروسي) بـ9158 صوتاً والمونتينغرية يوفانكا راديفيتش (بودغوريتسا المونتينغري) بـ7462 صوتاً.

وتحصلت البرازيلية إدواردا أموريم، يوري المجري، على لقب أفضل مدافعة في الموسم بـ11029 صوتاً واختيرت المجرية ناومي هافرا (فرنسفاروشي المجري) كأفضل لاعبة شابة بـ7440 صوتاً.

وعاد لقب أفضل مدرب في موسم 2019 – 2020 للفرنسي إيمانويل مايوناد، نادي ميتز، الذي جمع 6927 صوتاً.

وعرفت النجمة التونسية التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع نادي يوري المجري في عام 2017 كما حصدت كأس الاتحاد الأوروبي للعبة في عام 2019 رفقة نادي شيوفوك المجري.

