استياء كبير من مردود المنتخب التونسي في مونديال اليد من قبل beIN SPORTS January 19, 2023 10:43 2:59 دقيقة شكل خروج المنتخب التونسي من الدور الأول في بطولة العالم لكرة اليد صدمة وخيبة أمل كبيرة لدى الجماهير الكبيرة التي تهتم باللعبة التي أدخلت الفرح على قلوب كل التونسيين. تقارير إخبارية المنتخب التونسي لكرة اليد -آخر الفيديوهات 1:46 دقيقة الأجواء داخل مسرح نهائي "خليجي 25" 2:19 دقيقة إقامة نهائي "خليجي 25" في موعده 2:59 دقيقة استياء كبير من مردود المنتخب التونسي 0:55 دقيقة السماح للحكام بشرح قراراتهم! 2:42 دقيقة أنييلي ينتقد مؤسسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 6:10 دقيقة آخر أخبار نهائي "خليجي 25" 3:39 دقيقة مان سيتي لمصالحة جماهيره من بوابة توتنهام الجريح 2:01 دقيقة أدامز يمنح ممفيس فوزه الـ11 توالياً 7:53 دقيقة بروكسبي يقصي رود من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 3:11 دقيقة مانشستر يونايتد يكتفي بالتعادل مع كريستال بالاس