فوز صعب لألمانيا على قطر وانتصار كبير لمنتخب مصر

بدأت قطر مشوارها في بطولة العالم لكرة اليد بالخسارة أمام ألمانيا 27-31 يوم الجمعة في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة.

وأخذ منتخب ألمانيا الأفضلية من الشوط الأول الذي أنهاه لمصلحته بفارق خمسة أهداف 18-13.

وتحسن أداء قطر في الشوط الثاني 14-13، لكن ذلك لم يجنبها الخسارة الأولى في المجموعة التي شهدت أيضاً فوز صربيا على الجزائر 36-27.

من جهتها نجحت مصر في تحقيق انتصار لافت على كرواتيا بفارق تسعة أهداف 31-22 ضمن المجموعة السابعة التي تصدرتها بفارق الأهداف عن أميركا التي انتصرت بفارق هدف على المغرب 28-27.

وضمن المجموعة الثامنة انتهت القمة العربية التي جمعت بين البحرين وتونس بالتعادل 27-27 فيما تصدرت الدنمارك المجموعة بانتصارها السهل على بلجيكا 43-28.