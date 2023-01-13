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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة اليد

فوز صعب لألمانيا على قطر وانتصار كبير لمنتخب مصر

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انتصرت ألمانيا بصعوبة على قطر فيما حققت مصر فوزاً لافتاً على كرواتيا في بطولة العالم لكرة اليد المقامة في السويد وبولندا.

Reuters

بدأت قطر مشوارها في بطولة العالم لكرة اليد بالخسارة أمام ألمانيا 27-31 يوم الجمعة في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة.

وأخذ منتخب ألمانيا الأفضلية من الشوط الأول الذي أنهاه لمصلحته بفارق خمسة أهداف 18-13.

وتحسن أداء قطر في الشوط الثاني 14-13، لكن ذلك لم يجنبها الخسارة الأولى في المجموعة التي شهدت أيضاً فوز صربيا على الجزائر 36-27.

من جهتها نجحت مصر في تحقيق انتصار لافت على كرواتيا بفارق تسعة أهداف 31-22 ضمن المجموعة السابعة التي تصدرتها بفارق الأهداف عن أميركا التي انتصرت بفارق هدف على المغرب 28-27.

وضمن المجموعة الثامنة انتهت القمة العربية التي جمعت بين البحرين وتونس بالتعادل 27-27 فيما تصدرت الدنمارك المجموعة بانتصارها السهل على بلجيكا 43-28.

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