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تصفيات يورو 2020
كرة اليد

العربي يتجاوز مواطنه الوكرة ويواجه الوحدة في النهائي

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تأهل نادي العربي القطري إلى نهائي بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد المقامة بكوريا الجنوبية بعد فوزه على مواطنه الوكرة (22-19) في نصف النهائي.

@AHFKuwait

شهد الشوط الأول من هذه المباراة ندية كبيرة من الجانبين قبل أن ينتهي على نتيجة التعادل (10-10) قبل أن يدخل العربي المشهد الثاني بقوة ويتمكن من حسمه لفائدته وبفارق ثلاثة أهداف حاجزاً بذلك مقعداً في النهائي.

وسيلتقي العربي في المباراة النهائية نظيره الوحدة السعودي الذي اقتلع بدوره بطاقة عبوره بفوز مثير على حساب الشارقة الإماراتي بعد التمديد للحصص الإضافية (30-29) في مواجهة شهدت تشويقاً متقطع النظير لا سيما بعد العودة المميزة التي حققها الشارقة من تأخره في الشوط الأول (14-9) إلى التعادل في الوقت الأصلي (24-24).

العربي القطري كرة اليد الوحدة السعودي
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