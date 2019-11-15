العربي يتجاوز مواطنه الوكرة ويواجه الوحدة في النهائي

شهد الشوط الأول من هذه المباراة ندية كبيرة من الجانبين قبل أن ينتهي على نتيجة التعادل (10-10) قبل أن يدخل العربي المشهد الثاني بقوة ويتمكن من حسمه لفائدته وبفارق ثلاثة أهداف حاجزاً بذلك مقعداً في النهائي.

وسيلتقي العربي في المباراة النهائية نظيره الوحدة السعودي الذي اقتلع بدوره بطاقة عبوره بفوز مثير على حساب الشارقة الإماراتي بعد التمديد للحصص الإضافية (30-29) في مواجهة شهدت تشويقاً متقطع النظير لا سيما بعد العودة المميزة التي حققها الشارقة من تأخره في الشوط الأول (14-9) إلى التعادل في الوقت الأصلي (24-24).