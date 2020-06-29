10 أعوام مضت على المونديال الإفريقي من قبل beIN SPORTS June 29, 2020 11:53 2:52 دقيقة عشرةُ أعوام مضت منذ احتضان جنوب إفريقيا لنهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخ القارة السمراء. اليكم مختلف اللحظات واحتفالات الجماهير وصولاً لتتويج إسبانيا باللقب. كأس العالم 2010 -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة السودان: عودة كرة القدم في منتصف شهر أغسطس 2:52 دقيقة 10 أعوام مضت على المونديال الإفريقي 1:32 دقيقة بنزيمة يتحدث عن تمريرته الحاسمة لكاسيميرو 3:29 دقيقة ريال يتخطى إسبانيول بصعوبة ويوسع الفارق عن برشلونة 11:43 دقيقة موجز الأخبار 3:51 دقيقة مانشستر سيتي يكمل عقد المتأهلين إلى نصف النهائي 0:54 دقيقة NBA: قمصان عليها شعارات تدعم العدالة الاجتماعية 0:39 دقيقة إصابات كثيرة بفيروس كورونا في صفوف كروز أزول 1:15 دقيقة نوتينغهام يعزز حظوظه نحو الصعود للدوري الممتاز 3:24 دقيقة ميلان يحقق المراد أمام ضيفه روما