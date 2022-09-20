فاليري المولود لأب فرنسي وأم تونسية سبق وأن حمل قميص المنتخب الفرنسي في فئة الشباب قبل أن يختار تمثيل المنتخب التونسي حيث يمضي اللاعب السابق لساوثهامبتون في تجهيزِ الوثائق الضرورية التي تمنحه أهلية اللعب بقميص نسور قرطاج، مؤكدا أنه سيضع نفسه تحت تصرف الجهاز الفني للمنتخب دون قيد أو شرط.

