وأصبح ويلشير أصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية لأرسنال بعمر الـ16 و256 يوماً عام 2008 بعد تخرجه من أكاديمية النادي.

بدأ مسيرته بشكل لافت لكن الإصابات المتكررة حدت من تطور مستواه وقد أحرز في صفوف أرسنال كأس إنكلترا مرتين عامي 2014 و2015 ودافع عن ألوانه في 197 مباراة.

أمضى موسماً على سبيل الإعارة في صفوف بورنموث قبل الانتقال رسمياً إلى صفوف وست هام عام 2018 ثم عاد لفترة وجيزة إلى بورنموث في كانون الثاني/يناير 2021 ثم أمضى فترة اخرى مع نادي اي جي أف الدنماركي قبل أن يقرر الاعتزال نهائياً عام 2022.

وقال ويلشير: "لقد كانت رحلة مدهشة مليئة بالذكريات الرائعة وأشعر بالتميّز لأني عشت كلّ هذه الأمور طوال مسيرتي".

دافع عن ألوان منتخب بلاده في 34 مباراة أولها عام 2010 وشارك في كأس العالم عام 2014 في البرازيل وفي كأس أوروبا 2016 في فرنسا.