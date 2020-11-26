وكيل أعمال مارادونا يروي تفاصيل مثيرة عن مسيرة النجم الأرجنتيني الراحل من قبل beIN SPORTS November 26, 2020 16:09 1:36 دقيقة في مداخلة مع beIN SPORTS تحدث جوزيب ماريا مينغييا وكيل أعمال مارادونا السابق عن ذكريات النجم الراحل مع الأندية التي لعب فيها وعن صفقته مع برشلونة وانضمامه لإشبيلية. تقارير إخبارية دييغو مارادونا مارادونا كرة القدم -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة السعادة تغمر مدرب الأهلي "موسيماني" 2:13 دقيقة "أفشة" يكشف سر هدفه التاريخي في مرمى الزمالك 6:04 دقيقة مراسم تتويج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا 3:23 دقيقة الأهلي المصري يتوج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا 0:37 دقيقة لابورتا سيترشح لرئاسة برشلونة 0:32 دقيقة برشلونة يتوصّل لاتفاق مع لاعبيه بشأن تعديل الرواتب 1:05 دقيقة صاروخية شيكابالا تعيد نهائي الأبطال إلى نقطة الصفر 1:03 دقيقة السولية يمنح الأسبقية للأهلي أمام الزمالك 3:23 دقيقة تشكيلتا الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا 0:47 دقيقة لبنان يواصل تألقه في تصفيات كأس آسيا 2021