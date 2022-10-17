ونال النجم الدولي الفرنسي البالغ 34 عاماً مساء الاثنين الجائزة المرموقة للمرة الأولى في مسيرته، ليصبح بذلك أول لاعب من بلاده ينال هذا الشرف منذ زين الدين زيدان عام 1998، متوجاً بذلك الموسم الاستثنائي الذي قاد فيه ريال مدريد الإسباني لإحراز ثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

