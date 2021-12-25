وفاة لاعب مولودية سعيدة سفيان لوكار من قبل beIN SPORTS December 25, 2021 17:55 0:38 دقيقة توفي لاعب مولودية سعيدة سفيان لوكار خلال المباراة التي جمعت فريقَه مع المستضيف جمعية وهران اليوم السبت لحساب الجولة العاشرة من بطولة الرابطة الجزائرية الثانية لكرة القدم. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة وفاة لاعب مولودية سعيدة سفيان لوكار 0:39 دقيقة تقارير: دجوكوفيتش سيغيب عن كأس رابطة المحترفين 2:47 دقيقة مانشستر سيتي من أجل مواصلة التألق 0:46 دقيقة تكريم محمد صلاح بطريقة خاصة 0:30 دقيقة أم صلال يحقق الفوز على الدحيل 0:34 دقيقة السد يعزز صدارته بالفوز على الخور 0:47 دقيقة الجيل المبهر يختتم النسخة الثالثة من مهرجان الشباب 3:22 دقيقة جدل كبير في الجزائر حول أقدم فريق كروي 0:30 دقيقة السد يعلن غياب بيدرو لأربعة أسابيع 2:02 دقيقة دي خيا: "الغيابات أربكتنا ورونالدو لا يمكن وصفه"