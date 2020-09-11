وساءت الحالة الصحية للاعب والمدرب العراقي السابق في الأيام الأخيرة تحديداً بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام العراقية.

ودرب ناظم شاكر ( ولد 1958) العديد من الأندية العراقية مثل أربيل والقوة الجوية ودهوك وغيرهم كما سبق له ندريب منتخب العراق الأول.

وكان أحمد راضي رئيس الاتحاد العراقي السابق قد توفي بسبب فيروس كورونا في حزيران/يونيو الفائت.

وساد الحزن في الأوساط الرياضية العراقية والعربية بعد وصول نبأ وفاة ناظم شاكر، إذ غرّد عدنان حمد محلل قنواتنا ومدرب منتخب العراق السابق : "الأخ والصديق ناظم شاكر في ذمة الله، فراق حزين لصديق وأخ آخر".